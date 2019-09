Dresden

Unbekannte sind am Wochenende in mehrere Baucontainer an verschiedenen Orten im Dresdner Stadtgebiet eingebrochen. Auf der Hirschfelder Straße hebelten die Täter mehrere Baucontainer und einen Bauwagen auf einer Baustelle auf. Sie nahmen unter anderem Winkelschleifer, Bohrmaschinen sowie weitere Werkzeuge im Gesamtwert von über 2500 Euro an sich. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 700 Euro.

Auf einer Baustelle an der Tschirnhausstraße brachen Unbekannte die Vorhängeschlösser zweier Baucontainer auf und stahlen unter anderem einen Akkuschrauber, Sägen sowie weitere Werkzeuge im Wert von über 6000 Euro. Der Sachschaden wurde mit etwa 170 Euro angegeben.

Aus einem Container an der Neundorfer Straße wurden unter anderem Rasentrimmer und Laubbläser gestohlen. Unbekannt ist, wie die Täter in den Container gelangten.

Von PS