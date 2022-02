Mehrere Einbrüche im Westen Dresdens

Dresden

Am Freitag und Samstag hat es im Westen der sächsischen Landeshauptstadt mehrere Einbrüche gegeben. Betroffen sind mehrere Einfamilienhäuser in den Statdtteilen Pappritz und Bühlau sowie eine Wohnung in Striesen.

In Dresden Pappritz haben sich Unbekannte am Samstagabend Zugang zu zwei Einfamilienhäusern verschafft. In beiden Fällen drangen sie durch die Terrassentür in die Innenräume ein. Die Einwohner beider Häuser mussten feststellen, dass Schränke und weitere Behältnisse durchsucht wurden. Wie die Polizei Dresden mitteilt, liegen momentan keine Angaben zur Höhe des Sachschadens sowie zum möglichen Stehlgutschaden vor.

Darüber hinaus sind am gleichen Abend Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Dresden-Bühlau eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten die Innenräume. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Dresden ist Bargeld in noch nicht bekannter Menge entwendet worden. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Geschädigten auf ungefähr 5 000 Euro.

In der Wittenberger Straße haben sich Unbekannte am Freitagabend Zugang zu einer Wohnung verschafft. Sie hebelten die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf und durchsuchten in allen Räumen Schränke und Behältnisse. Drei Uhren im Gesamtwert von 6 000 Euro wurden entwendet, der Sachschaden ist laut Angaben der Polizei noch nicht beziffert.

Von ee