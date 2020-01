Dresden

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag in mehrere Gärten an der Bärnsdorfer Straße in der Leipziger Vorstadt eingebrochen. Sie versuchten auch, in ein Gartenlokal einzudringen, wie die Polizei mitteilte.

Die Täter hebelten mehrere Türen auf und zerschlugen Fensterscheiben, um in die Lauben zu gelangen. Zu eventuellem Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Auch der Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Am Gartenlokal schlugen die Täter eine Scheibe ein und versuchten, die Eingangstür aufzuhebeln, dürften dabei aber erfolglos geblieben sein. Der Sachschaden beträgt rund 300 Euro.

Von DNN