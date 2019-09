Dresden

In der Nacht zum Donnerstag ist in den Stadtteilen Reick und Pirnaische Vorstadt in drei Autos eingebrochen worden. Auf der Lingnerallee zerstörten die Täter das Schloss der Fahrertür eines Ford und stahlen einen Rucksack mit Geldbörse und Laptop im Wert von rund 3.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Der dabei entstandene Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Auf der Gudehusstraße in Dresden-Reick zerschlugen die Täter die Seitenscheiben eines VW sowie eines BMW und stahlen unter anderem ein Taschenmesser im Wert von rund 20 Euro. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Von heh