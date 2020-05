Dresden

Unbekannte haben in der vergangenen Nacht erneut eine Sandsteinmauer am Elbradweg unterhalb des Kongresszentrums besprüht.

Auf Grund mehrerer Graffitischmierereien in den vergangenen Tagen bestreifte die Polizei den Bereich in dichteren Abständen. Einer dieser Streifen fielen mehrere Unbekannte auf, die sich an der Wand zu schaffen machten. Die Täter ergriffen die Flucht in Richtung Marienbrücke und entkamen trotz anschließender Suche unerkannt.

An der Wand hinterließen sie einen etwa acht Meter mal zwei Meter großen Schriftzug aus gelber, schwarzer und weißer Farbe. Dieser hatte Bezug zu einem lokalen Sportverein. Der Sachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

