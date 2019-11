Dresden

In der zweiten Etage eines Wohnhauses an der Robert-Matzke-Straße in Pieschen hat es am Dienstagvormittag gebrannt. Eine Matratze war in Flammen aufgegangen. Vermutet wird ein technischer Defekt. Die Bewohner waren nicht anwesend.

Die Feuerwehr löschte die Matratze grob ab und warf sie schließlich noch qualmend aus dem Fenster. Die Robert-Matzke-Straße war währenddessen gesperrt.

Von fkä