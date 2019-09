Dresden

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der Alaunstraße in der Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Dabei schlugen etwa 20 Männer aufeinander ein und bewarfen sich mit Glasflaschen. Dabei wurde ein am Straßenrand geparkter Mercedes Viano beschädigt. Als die alarmierten Polizeibeamten am Tatort eintrafen, fehlte von den Beteiligten bereits jede Spur.

In einem Imbiss unweit des Tatortes trafen die Beamten kurz darauf einen 21-jhrigen Libyer mit oberflächlichen Schnittverletzungen an. Aktuell wird geprüft, ob der Mann an der Schlägerei beteiligt war und sich dort seine Verletzungen zugezogen hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung und Landfriedensbruch aufgenommen. Gesucht werden nun Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung und den Beteiligten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von kcu