Wilsdruff

Am Sonntag hat es gegen 17 Uhr auf der Autobahn 4 gekracht. Zwischen der Anschlussstelle Wilsdruff und dem Autobahndreieck Nossen stießen in Fahrtrichtung Chemnitz auf der linken Fahrspur sieben Fahrzeuge zusammen. Nach bisherigem Stand wurden vier Personen verletzt in Krankenhäuser eingeliefert.

Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein etwa zwölf Kilometer langer Stau in Richtung Chemnitz. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von DNN