Dresden

Ein maskierter Mann soll am Dienstagmorgen in Dresden-Striesen zwei Schulkinder über eine Straße hinweg mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei meldet, gingen ein neunjähriges Mädchen und ein acht Jahre alter Junge unabhängig voneinander gegen 7.30 Uhr die Lene-Glatzer-Straße in Striesen entlang, als beide den Mann auf der gegenüberliegenden Straßenseite bemerkten.

Der Täter stand in Höhe der Sickingenstraße und deutete mit einem Messer auf die Kinder. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise zu dem maskierten Bewaffneten nehmen die Beamten unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä