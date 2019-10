Dresden

Der am 24. September als vermisst gemeldete Marvin P. aus Gorbitz ist nach Hause zurück gekehrt. Die Polizei schließt eine Straftat aus. Der Vermisste war Mitte September zum letzten Mal an seiner Wohnanschrift angetroffen worden. Aufgrund seiner gesundheitlichen Situation konnte eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden. Nun kam er selbstständig heim in seine Wohnung.

Von ps