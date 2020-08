Mann zertrümmert Windschutzscheibe und greift Sanitäter an

Leipzig

Ein 22-jähriger Sanitäter war am Dienstagabend in Plagwitz in seinem privaten Auto unterwegs, als er am Straßenrand eine Frau am Boden liegen sah. Nach Polizeiangaben fragte der Mitarbeiter des Rettungsdienstes aus seinem Pkw heraus nach, ob sie Hilfe benötige. Die zwei Begleiter der Frau pöbelten den 22-Jährigen daraufhin an, weshalb er seine Fahrt fortsetzte. Als er kurz darauf an einer roten Ampel an der Kreuzung Gießerstraße und Antonienstraße halten musste, stürmte einer der beiden mit der Metallstange eines Verkehrsschildes auf das Auto zu.

Metallstange durchstach mehrfach die Frontscheibe

Mehrere Zeugen beobachteten, wie der Verdächtige auf die Motorhaube des Mitsubishis sprang und mit der Metallstange auf die Windschutzscheibe des Wagens einschlug. Er zertrümmerte die Scheibe und stach anschließend nach dem Fahrer, der versuchte sich mit den Füßen gegen den Angriff zu wehren. Der 22-Jährige konnte allen Hieben und Stichen zum Glück ausweichen und blieb unverletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Mann gelang die Flucht – Polizei ermittelt

Die anwesenden Passanten verständigten sofort die Polizei, die wenig später eintraf. Ein Zeuge hatte zuvor versucht, den Verdächtigen aufzuhalten, konnte ihn jedoch nicht stoppen. Dem Mann gelang die Flucht – nun ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

