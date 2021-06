Mann zeigt in Dresden den Hitlergruß vor der Polizei

Dresden

Die Polizei ermittelt gegen einen 25-jährigen Deutschen, der am Mittwoch in Kaditz zwei Mal den Hitlergruß vor den Einsatzkräften gezeigt hatte.

Laut Polizeimeldung unterhielten sich die Beamten mit dem Mann im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme in einem Mehrfamilienhaus am Riegelplatz. Währenddessen begrüßte er einen Anrufer am Handy und später einen Hausbewohner mit dem Hitlergruß. Die Polizei ermittelt nun gegen den 25-Jährigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von tik