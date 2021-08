Mann zeigt Dresdner Polizisten den Hitlergruß – Flucht misslingt

Dresden

Eine Verkehrskontrolle auf der Leipziger Straße in Dresden hat in der Nacht zu Samstag ein 35-Jähriger zum Anlass genommen, den beteiligten Polizisten den Hitlergruß zu zeigen. Der Mann war zunächst an den Beamten vorbeigelaufen, hatte sich dann umgedreht und den Arm gehoben. Außerdem beleidigte er die Einsatzkräfte.

Anschließend versuchte der 35-Jährige vergeblich die Flucht zu Fuß. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Von fkä