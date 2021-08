Dresden

Am Mittwochabend ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung verletzt worden. Wie die Polizei Dresden mitteilt, war der Libyer in einem Lebensmittelmarkt an der Metzger Straße mit zwei Männern in Streit geraten und wurde von diesen verletzt.

Der 26-Jährige flüchtete in Richtung der Großen Meißner Straße und bat Passanten, einen Krankenwagen zu rufen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von EE