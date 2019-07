Dresden

Am Donnerstagnachmittag hat die Dresdner Polizei in einem Mehrfamilienhaus an der Scharfenberger Straße einen 35-jährigen Deutschen festgenommen, der zuvor seinen libyschen Nachbarn sowie Polizeibeamte bedroht hatte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann versucht, die Wohnungstür seines 32-jährigen Nachbarn mit einer Sprayflasche und einem Feuerzeug in Brand zu setzten. Zuvor hatte er die Tür mit Hakenkreuzen beschmiert. Als sein Vorhaben missglückte, schlug er mit einer Machete auf die Tür ein. Dabei schrie er fremdenfeindliche Parolen. Doch damit nicht genug: Zu allem Überfluss zündete er schließlich auch noch Pyrotechnik im Hausflur des Mehrfamilienhauses..

Auch von den alarmierten Polizeibeamten ließ sich der wütende Mann zunächst nicht aufhalten und ging mit der Machete auf sie los. Die Beamten setzten daraufhin Pfefferspray ein und konnten den 35-Jährigen schließlich überwältigen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Aktuell befindet er sich zur medizinischen Betreuung in einem Dresdner Fachkrankenhaus.

Der Staatsschutz der Dresdner Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Bedrohung, versuchter Brandstiftung, Sachbeschädigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Von kcu