Dresden

Ein Neunjähriger ist bereits am Montag, dem 11. November von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und nach Hause verfolgt worden. Die Eltern des Jungen zeigten den Vorgang am Freitag an, teilte die Polizei mit, die nun nach Zeugen sucht.

Der Mann näherte sich dem Jungen demnach gegen 16 Uhr auf der Böttgerstraße in Dresden-Trachau. Dann folgte er ihm nach Hause und versuchte an dessen Wohnung erneut, Kontakt aufzunehmen. Der Neunjährige verweigerte das Gespräch und erzählten den Eltern am Dienstag von dem Vorfall.

Der Gesuchte trug eine Brille und eine rote Mütze, ist etwa 1,70 Meter groß und etwa Mitte 30. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von fkä