Dresden

Polizisten haben am Mittwochvormittag einen Mann festgenommen, gegen den wegen mehrfacher Körperverletzung sowie Raubes ermittelt wird.

Der 41-Jährige hatte am Dienstagvormittag insgesamt sieben Menschen an der Bautzner Straße willkürlich angegriffen und durch Schläge verletzt. Einem hatte er zudem das Handy geraubt. Nach einem Zeugenhinweis konnte er nur einen Tag später an der Prießnitzstraße ergriffen und festgenommen werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Von lg