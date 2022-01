Dresden

Gegen einen Mann, der am Dienstagvormittag offenbar wahllos auf mehrere Menschen eingeschlagen hat, ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung und Raubes.

Die Taten ereigneten sich an der Ecke Bautzner/Rothenburger Straße. Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Täter an der Haltestelle aus einer Straßenbahn aus und schlug sogleich auf einen Mann ein. Danach griff er weiter Passanten an. Einen Mann schlug er zu Boden, nahm dessen Handy und floh damit in unbekannte Richtung. Bislang sind der Polizei sieben Angriffe bekannt. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, trug eine dunkle Jacke und einen roten Kapuzenpullover.

Von lg