Dresden

Ein 50-Jähriger hat am Mittwochvormittag eine Kindergruppe angegriffen. Die 27 Hortkinder und fünf Betreuer warteten um 9 Uhr an der Haltestelle Zwinglistraße, als sich der 50-Jährige mit einem Messer näherte. Er nahm eines der Kinder – ein siebenjähriges Mädchen – in den Schwitzkasten und bedrohte es mit der Waffe. Das Messer hatte der Mann kurz vorher in einer Bäckerei an der Zwinglistraße gestohlen.

Ermittlung wegen Körperverletzung , Bedrohung und Diebstahl

Die Betreuer reagierten sofort und versuchten, einzugreifen. Der Angreifer flüchtete letztlich, konnte von der Polizei aber an der Papstdorfer Straße gefunden und gemeinsam mit den Betreuern überwältigt werden. Er kam zunächst in Polizeigewahrsam, befindet sich nun aber in medizinischer Betreuung. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Deutschen wegen Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahl.

Einige der Kinder mussten anschließend betreut werden

Das betroffene Mädchen und sieben weitere Hortkinder erlitten einen Schock und mussten medizinisch versorgt werden. Ein Kriseninterventionsteam betreute die Kleinen und auch ihre Eltern. Der Fachdienst Prävention hat außerdem mit der Schule der Kinder Kontakt aufgenommen und eine Präventionsveranstaltung organisiert.

Von fkä