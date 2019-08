Dresden

Am Samstagnachmittag ist ein 40-jähriger Mann bei dem Versuch auf einen alten Verladekran an der Elbe zu klettern, sechs Meter in die Tiefe gestürzt. Nachdem die Feuerwehr die Leipziger Straße erreichte, fanden sie den Verletzten in einem Dornengestrüpp.

Der Mann klagte über Schmerzen im Rücken- und Brustbereich und musste von einem Notarzt mit Schmerzmitteln behandelt werden. Erst danach konnten die Einsatzkräfte den 40-Jährigen mit einer Schleifkorbtrage von der Unfallstelle zu einem Rettungswagen bringen.

Von lp