Dresden

In der eigenen Wohnung ausgeraubt von einem flüchtig Bekannten – das ist einem 65-jährigen Prohliser am Sonnabend widerfahren. Als es gegen 13 Uhr klingelte und der Bekannte vor der Tür stand, öffnete der Mann die Wohnungstür. Der Besucher wollte laut Polizei Gegenstände abholen, die er in der Vergangenheit in der Wohnung am Albert-Wolf-Platz liegen lassen hatte. Doch er ging in die Küche, griff sich ein größeres Küchenmesser und bedrohte damit das Opfer. Der 65-Jährige musste sich auf die Couch setzen, während der Täter die Räume nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Räuber verließ die Wohnung schließlich mit Dingen im Wert von etwa 70 Euro. Der Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.

Von ttr