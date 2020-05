Dresden

Ein 22-Jähriger ist am Donnerstagnachmittag an der Glashütter Straße von zwei Männern überfallen worden. Das Täterpaar fragte den jungen Mann zunächst nach einer Zigarette, im weiteren Gesprächsverlauf forderten sie Bargeld von ihm ein. Als der 22-Jährige die Herausgabe verweigerte, kassierte er mehrere Schläge. Anschließend bediente sich die Schläger dann doch noch an seinem Portemonnaie und ließen 170 Euro mitgehen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubes. Ermittlungserfolge konnten schon geltend gemacht werden: Einer der mutmaßlichen Täter ging der Polizei bereits ins Netz. Es handelt sich um einen 21-Jährigen.

