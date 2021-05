Dresden

Nach einem Angriff auf einen 22-Jährigen in Prohlis vom vergangenen Montag sucht die Polizei nach Zeugen.

Der 22-Jährige war am Abend auf der Prohliser Allee unterwegs und wurde in Höhe des Jacob-Winter-Platzes unvermittelt von unbekannten Männern angegriffen, heißt es seitens der Polizei.

Einer der Angreifer schlug mit einem scharfen Gegenstand nach dem Mann. Dieser wehrte den Schlag aber ab, wodurch er am Arm verletzt wurde und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Angreifer flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizeidirektion Dresden sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen und den Tätern machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von tik