Dresden

Ein 63-Jähriger wurde am Sonntagabend in Dresden-Striesen auf der Altenberger Straße von der Polizei kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er sein Auto ohne Fahrerlaubnis  führte. Als ihn die Beamten zum Aussteigen aufforderten, kam er der Anweisung jedoch nicht nach. Er schloß sich stattdessen in sein Auto ein.

Daraufhin mussten die Beamten das Auto zwangsweise öffnen. Der Verdächtige wehrte sich, letztlich wurde der Schlüssel des Wagens jedoch beschlagnahmt und das Auto abgeschleppt.

Von SP