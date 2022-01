Dresden

Am Montagvormittag näherte sich ein Unbekannter am Heinz-Lohmar-Weg in Strehlen zwei Kindern (5 und 6 Jahre alt) des dortigen Kindergartens, sprach durch den Zaun der Einrichtung mit ihnen und zeigte sein Geschlechtsteil. Der Mann war schwarz gekleidet, trug eine Kapuze und eine grüne OP-Maske. Als sich eine Erzieherin näherte, entfernte er sich.

Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem unbekannten Täter machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden entgegen unter Tel.: 0351 483 22 33.

Von lg