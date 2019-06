Dresden

Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwoch im Hugo-Bürkner-Park vor einem Mädchen entblößt. Wie die Polizei mitteilte, war die 13-Jährige gegen 13 Uhr in der Strehlener Grünanlage unterwegs, als der Mann hinter einem Gebüsch hervortrat und sein Geschlechtsteil zeigte. Die Schülerin rannte davon und sprach einen Radfahrer an, der sofort die Polizei informierte. Obwohl die Beamten nach dem Täter suchten, konnten sie ihn nicht finden.

Der Mann wird als etwa 1,85 Meter groß und von schlanker Gestalt beschrieben. Er hatte kurze, schwarze, gelockte Haare und trug zur Tatzeit eine Brille.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Identität des Mannes machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von ttr