Mann entblößt sich in Dresden vor 20-Jährigen – Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen hat ein bislang Unbekannter eine 20-Jährige an einer Straßenbahnhaltestelle an der Brühler Straße sexuell belästigt, indem er sein Geschlechtsteil entblößte. Der Täter war etwa 55 bis 60 Jahre alt, 1,80 Meter groß und von normaler Statur.