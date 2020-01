Dresden

Am Sonntag ist der Trainer einer Sport-Jugendmannschaft auf einer Kreuzung der Wiener Straße am Großen Garten zusammengebrochen. Er war mit 16 Kindern im Alter zwischen zwölf und 16 Jahren auf dem Weg zu einem Turnier, als er das Bewusstsein verlor. Bis Rettung, Notarzt und Feuerwehr eintrafen, reanimierte einer der Anwesenden den Trainer per Telefonanweisungen eines Notruf-Disponenten. Die Einsatzkräfte übernahmen anschließend die Reanimation und brachten den Trainer in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr spricht von einer „nathlosen Rettungskette“, die das Überleben des Mannes gesichert hat.

Von DNN