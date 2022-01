Dresden

Ein 40-Jähriger hat am Donnerstag erfolglos versucht, Polizisten zu verletzen.

Mitarbeiter des Finanzamtes hatten die Polizei um Hilfe gebeten, da der Mann sich ihnen gegenüber aggressiv geäußert hatte. Bei der Öffnung seiner Wohnung in Gorbitz attackierte er die Beamten mit einem an einen Besenstiel gebundenen Messer, verletzte aber niemanden. Der Mann wurde festgenommen und kam in Gewahrsam.

Von lg