Dresden

Am Donnerstag hat ein Unbekannter eine Frau in einem Haus an der Heidenauer Straße belästigt.

Der Mann ging gemeinsam mit der 56-Jährigen in das Haus. Als beide am Aufzug warteten, bemerkte die Frau das aus der Hose hängende Geschlechtsteil des Unbekannten. Sie schrie ihn an, woraufhin dieser flüchtete. Die Polizei ermittelt wegen der exhibitionistischen Handlung.

Von DNN