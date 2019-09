In Dresden-Dobritz hat ein 76-jähriger Fiat-Fahrer am Mittwochnachmittag wahrscheinlich das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt. Infolgedessen erfasste er beim Abbiegen in das Moränenende einen Fußgänger, der schwere Verletzungen erlitt, und rammte anschließend frontal einen Bus der Linie 65.