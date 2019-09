Dresden

In der Nacht zum Sonntag stieg ein 25-jähriger Mann zusammen mit einem Pärchen aus der Straßenbahn aus und wollte heimwärts laufen. Der unbekannte Mann sprach ihn an, ob er Drogen kaufen wolle. Der 25-Jährige verneinte. Daraufhin schlug der Mann zu und forderte Geld. Er bekam rund 100 Euro und nahm sich zudem das Handy des Geschädigten aus dessen Tasche. Um es wieder zu erlangen, gab der 25-Jährige den Räuber nochmals rund 160 Euro. Danach flüchtete das Pärchen in unbekannte Richtung.

Von PS