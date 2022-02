Männerstreit in Dresden-Pieschen zieht mehrere Verfahren nach sich

Dresden

Nach einem Streit zwischen zwei Männern am Sonntagvormittag in Dresden-Pieschen hat die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es geht um Bedrohung, Hehlerei, Drogenanbau und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Zunächst waren ein 43- und ein 52-Jähriger auf der Konkordienstraße in Streit geraten. Der Jüngere suchte sein gestohlenes Fahrrad. Beide beleidigten sich.

Die Polizei rückte an, um den Sachverhalt aufzunehmen. Dabei kam heraus, dass ein 21-Jähriger der Fahrraddieb sein könnte. In dessen Wohnung entdeckten die Beamten drei offensichtlich gestohlene E-Scooter und stellte sie sicher. Das ursprünglich gesuchte Rad fand sich jedoch nicht. Der 21-Jährige wehrte sich gegen seine Festnahme und verletzte zwei Beamte leicht.

Auch die Wohnung des 43-Jährigen wurde durchsucht, da der Verdacht auf Schusswaffenbesitz im Raum hing. Die Polizei fand zwar keine Waffe, dafür aber eine Indoor-Cannabisplantage, die ebenfalls sichergestellt wurde.

Von fkä