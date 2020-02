Dresden

In der Nacht zu Mittwoch haben mehrere Männer an der Stübelallee einem 23-Jährigen die Geldbörse geraubt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Täter in einer etwa siebenköpfigen Gruppe unterwegs. Sie hatten den jungen Mann gegen 2.30 Uhr angesprochen und nach einem Feuerzeug gefragt. Als er das Gerät aus seiner Tasche holte, fiel sein Portemonnaie zu Boden. Einer der Täter hob die Geldbörse auf und rannte mit weiteren Männern davon. Andere aus der Gruppe schlugen auf den 23-Jährigen ein und verhinderten so, dass er hinterherlaufen konnte. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen.

In dem Portemonnaie befanden sich unter anderem rund 35 Euro und persönliche Dokumente. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

Von ttr