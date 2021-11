Männer-Duo prügelt und randaliert in Dresden

Dresden

Zwei junge Männer haben am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag die Dresdner Polizei beschäftigt. Am späten Nachmittag hatte ein 25 Jahre alter Deutscher auf dem Wiener Platz gegenüber mehreren Bundespolizisten den Hitlergruß gezeigt. Die Beamten nahmen daraufhin seine Personalien auf und fertigten eine Anzeige wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Organisationen.

Nur wenig später geriet der gleiche Mann mit einem 19-jährigen Passanten in Streit. Eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte sich. Auch der 24-jährige Begleiter des Tatverdächtigen prügelte auf den 19-Jährigen ein. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen die beiden Schläger.

Fortsetzung folgt – in Gorbitz

In der Nacht machte das Duo erneut von sich reden – diesmal in Gorbitz: Die Polizei erwischte die beiden in einem Mazda 6, nachdem sie mit dem Wagen mehrere andere Autos am Melissenweg, der Ginsterstraße sowie der Lise-Meitner-Straße beschädigt hatten. Am Steuer saß der 24-Jährige. Er hatte rund 1,3 Promille Alkohol intus und konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Beamte den Mazda an der Einmündung Melissenweg/Ginsterstraße stoppen wollen. Der Fahrer ignorierte jedoch die Aufforderung und fuhr am Funkwagen vorbei. Dabei streifte er das Polizeiauto und einen geparkten Hyundai H-1. Der 24-Jährige floh weiter bis zur Lise-Meitner-Straße und touchierte dabei einen Hyundai i30, einen VW Golf, einen Opel Astra und einen Opel Zafira. Insgesamt entstand ein Schaden von mehr als 25 000 Euro.

An der Lise-Meitner-Straße stoppte der Mazda schließlich. Die Beamten stellten den 24-jährigen Fahrer und seinen 25-jährigen Beifahrer. Gegen den jüngeren Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Unfallflucht ermittelt.

