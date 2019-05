Dresden

Nachdem in der Nacht zum Sonntag ein Lkw auf der BAB 17 im Coschützer Tunnel Teile der Überwachungsanlage beschädigte, hatte die Polizei den 40-jährigen Verursacher wenig später gestellt. Der Lkw-Fahrer war zuvor mit einem MAN in Richtung Prag unterwegs und kam aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Er streifte die Tunnelwand, riss eine Trübsichtkamera ab und entfernte sich unerlaubt.

Die Polizei stoppte den Lkw-Fahrer wenig später auf der Autobahn in Höhe des Parkplatzes Heidenholz und stellte passende Unfallschäden am Fahrzeug fest. Eine Kontrolle der Ladung ergab außerdem, dass diese unzureichend gesichert war und der Fahrer gegen das Sonntagsfahrverbot verstoßen hatte. Nach Angaben der Polizei entstanden am Tunnel und dem Lkw Schäden in Höhe von rund 15.000 Euro. Gegen den Fahrer wird wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Von lp