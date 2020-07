Auf der Autobahn 4 ist es nach einem Lkw-Unfall zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Nossen zu einem kilometerlangen Stau gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 42 Jahre alte Fahrer eines Sattelschleppers am Vormittag gegen 9.30 Uhr versucht, dem Stauende auf dem rechten Fahrstreifen auszuweichen. Dabei streifte sein Lkw einen anderen Sattelschlepper mit einem 25-Jährigen hinter dem Lenkrad - und kippte um. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Bergung dauere an, es könne noch bis in die späten Abendstunden hinein Verzögerungen geben, hieß es am Abend. Die A4 war in Richtung Erfurt vorübergehend voll gesperrt. Gegen 19 Uhr betrug die Staulänge noch immer rund zehn Kilometer.

von dpa