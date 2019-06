Dresden

Ein Lkw-Fahrer ist am Mittwochmittag auf dem Schillerplatz zu dicht an einer Straßenbahn der Linie 6 vorbei gefahren und wegen Fehleinschätzung mit seinem Fahrzeug hängen geblieben. Der Lkw war auf der Tolkewitzer Straße unterwegs, als er am Schillerplatz die Straßenbahn überholen wollte. Er missachtete dabei die Breite seines Lasters und blieb während des Überholvorgangs stecken. Dabei beschädigte er die Linie 6 und konnte seinen Lkw nicht von der Straßenbahn wegbewegen.

Der Lkw musste mithilfe eines Bergefahrzeugs von der Straßenbahn weggezogen werden. Quelle: Roland Halkasch

Die DVB setzte ein Bergefahrzeug für Busse ein, um den Lkw von der Straßenbahn wegzuziehen. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lp