Dresden

Am Dienstagmorgen ist ein 48-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall auf der BAB 4 leicht verletzt worden.

Er war mit seinem Iveco in Richtung Eisenach unterwegs. Nach der Abfahrt Dresden-Altstadt übersah er offenbar, dass ein vor ihm fahrender Volvo-Sattelschlepper verkehrsbedingt stoppen musste. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Dabei verletzte er sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 15 000 Euro.

Von PS