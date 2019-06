Dresden

Am frühen Donnerstagnachmittag hat es auf dem Pirnaischen Platz gekracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Fußgänger, vermutlich bei Rot, die Gleise der Straßenbahn überquert. Gleichzeitig fuhr ein Bus der Linie 62 in die Haltestelle ein – und musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Mehrere Fahrgäste im Bus kamen zu Fall. Drei Personen verletzten sich bei dem Sturz, zwei von ihnen mussten zur Versorgung ns Krankenhaus gebracht werden. Der Busfahrer erlitt einen Schock. Der Bus- und Bahnverkehr in Richtung Hauptbahnhof kam in Folge des Unfalls für etwa 45 Minuten zum Erliegen. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von kcu