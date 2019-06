Dresden

Am Mittwochabend hat die Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Johann-Meyer-Straße Feuer gefangen. Aus bislang ungeklärter Ursache brachen die Flammen im Bereich des Küchenherds aus. Die 77-jährige Mieterin der Wohnung wurde von einer Nachbarin geweckt, so dass sie die Wohnung verlassen konnten.

Beide Frauen mussten mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in Krankenhäuser gebracht werden. Zur Höhe des Sachschadens können bisher noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von mb