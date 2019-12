Dresden

Am Samstagabend hat die Bundespolizei ein Ladendieb-Trio während ihrer Flucht auf der Autobahn stoppen können. Die drei Männer hatten sich zuvor im Supermarkt an der Budapester Straße mit Lebensmitteln eingedeckt. Mit zwei gefüllten Einkaufswägen verließen sie den Markt – ohne zu zahlen. Den Mitarbeitern gelang es einen der Männer, einen 18-jährigen tschechischen Staatsangehörigen, zu schnappen. Er hatte Waren im Gesamtwert von über 600 Euro bei sich. Seine Kompagnons flüchteten mit dem restlichen Diebesgut in einem Transporter.

Auf der BAB 17 war die Fahrt der Lebensmittel-Diebe vorüber – die Bundespolizei nahm die vier tschechischen Insassen im Alter zwischen 22 und 35 Jahren vorläufig fest. Am Transporter waren außerdem als gestohlen gemeldete Kennzeichen angebracht. Zudem war der Wagen nicht zugelassen und nicht versichert. Gegen die fünf Männer wird nun unter anderem wegen Bandendiebstahls ermittelt.

Von mb