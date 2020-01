Am Wochenende haben Unbekannte die Scheiben eines Autos auf einem Grundstück in Zschieren eingeschlagen. Im Geräteschuppen fanden sie den Haustürschlüssel. Im Haus wiederum entdeckten sie den Firmenschlüssel, mit dem sie auch in das Bürogebäude gelangten. Der Wert des Diebesguts: rund 5000 Euro.