Laubenbrand in der Leipziger Vorstadt in Dresden

Dresden

In der Leipziger Vorstadt in Dresden ist am Freitagmorgen in einer Kleingartensparte ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr kurz nach 6 Uhr an der Wilschdorfer Straße eintraf, qualmte dichter Rauch aus einer Laube. Enge Straßen und parkende Autos erschwerten den Einsatzkräften die Zufahrt zum Brandort. Stattdessen legten die Feuerwehrleute rund 100 Meter Schlauchleitung.

In die Laube gelangten die Einsatzkräfte nur mithilfe von Brechwerkzeug. Der Brand wurde dann rasch unter Kontrolle gebracht. Verletzte gab es nicht, im Gartenhäuschen befand sich niemand. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Von fkä