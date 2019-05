Dresden

Am späten Samstagabend hat es in einer Gartensparte an der Poisentalstraße in Freital gebrannt. Das betroffene Häuschen am Hang des Windbergs stand bereits lichterloh in Flammen, als die Freiwillige Feuerwehr Freital eintraf. Der nächste Hydrant befand sich einige hundert Meter weg, so dass es zunächst Probleme mit der Wasserversorgung gab.

Letztlich löschten die Kameraden das Feuer. Die Laube brannte trotzdem nieder. Verletzt wurde niemand.

Während der Löscharbeiten war die Poisentalstraße gesperrt.

Von halk