Dresden

Auf der Autobahn 4 sind am Dienstagvormittag zwei Lkw kollidiert. Nach ersten Informationen fuhr der Fahrer eines mit einem mehr als 30 Tonnen schweren Holzzerkleinerers beladenen Lasters zwischen der Anschlussstelle Dresden-Neustadt und der Elbbrücke auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Sein Gefährt blieb in der Leitplanke hängen und musste geborgen werden.

Der Fahrer erlitt Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich dennoch ein Stau in Richtung Chemnitz. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von DNN