Dresden

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Lößnitzstraße eingebrochen. Die Täter machten sich an einem gekippten Fenster zu schaffen und gelangten somit in die Räume. Die Ganoven schienen durstig zu sein: Auf ihrem Diebeszug erbeuteten die Unbekannten Bargeld und etwa 20 Flaschen Spirituosen. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Von mb