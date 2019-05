Dresden

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in einen Getränkehandel an der Conradstraße eingebrochen. Indem die Täter gewaltsam ein Rolltor nach oben schoben, verschafften sie sich Zutritt. In den Räumen brachen sie eine Zwischentür auf und stahlen eine bislang unbekannte Menge Bargeld aus der Kasse sowie aus einer Geldkassette. Der Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro beziffert.

Von mb