Dresden

Ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 5.25 Uhr hat für lange Staus auf den Autobahnen 4 und 13 gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen war an der Anschlussstelle Dresden-Nord ein Lkw auf einen silbernen Passat aufgefahren. Der Passat geriet dadurch ins Schleudern und prallte in die Mittelleitplanke. Ein nachfolgender dunkelblauer VW konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Pkw. Die Passat-Fahrerin musste verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das bestätigte am Montagmorgen ein Sprecher der Dresdner Polizei.

Der Lkw-Fahrer, der den Unfall verursacht hat, flüchtete offenbar mit seinem Laster. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von RND/pb