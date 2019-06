Dresden

Am Pfingstmontag sind im Großen Garten zwei Gruppen Jugendlicher aufeinander losgegangen. Wie die Polizei meldet, attackierten sich die Jugendlichen kurz nach 16 Uhr an der Kreuzung Stübel- und Karcherallee. Alarmierte Polizeibeamte trafen noch zehn Beteiligte an, darunter vier leicht verletzte Deutsche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Ungefähr 15 weitere junge Leute hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. Ermittelt wird zunächst wegen Landfriedensbruchs in einem besonders schweren Fall.

Von fkä